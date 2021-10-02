Певец из Уфы Андрей Губин в радиоэфире заявил, что хочет умереть

Певец из Уфы Андрей Губин в радиоэфире заявил, что хочет умереть
Певец из Уфы Андрей Губин в радиоэфире заявил, что хочет умереть
Вчера, 12:58ОбществоИрина ДеревянчукФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
У знаменитого исполнителя из Уфы серьезные проблемы со здоровьем.

Пугающее признание Андрей Губин сделал в эфире радио «Комсомольская правда». В откровенном интервью радиостанции он признался, что со времен юности страдает от серьезных проблем со здоровьем. Он обнародовал и причину этих проблем, оказывается это последствия детских и юношеских спортивных травм, с 16 лет.

С тех пор лучше уже не стало. Я все хуже себя чувствую, я постепенно умираю. Но умираю-то я уже спокойно, мне не страшно. Я уже хочу умеретьАндрей Губин

Он рассказал ведущим о том, что живет с постоянными болями и постоянно принимает сильные обезболивающие препараты. Губин поделился тем, что ему трудно засыпать из-за болей, и в сон он может погрузиться лишь ближе к утру. Также он рассказал, о том, что у него сильно снизился аппетит. Но несмотря на это певец старается давать себе определенные физические нагрузки, ведь они улучшают его состояние.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы