Певец из Уфы Андрей Губин в радиоэфире заявил, что хочет умереть

Пугающее признание Андрей Губин сделал в эфире радио «Комсомольская правда». В откровенном интервью радиостанции он признался, что со времен юности страдает от серьезных проблем со здоровьем. Он обнародовал и причину этих проблем, оказывается это последствия детских и юношеских спортивных травм, с 16 лет.
С тех пор лучше уже не стало. Я все хуже себя чувствую, я постепенно умираю. Но умираю-то я уже спокойно, мне не страшно. Я уже хочу умеретьАндрей Губин
Он рассказал ведущим о том, что живет с постоянными болями и постоянно принимает сильные обезболивающие препараты. Губин поделился тем, что ему трудно засыпать из-за болей, и в сон он может погрузиться лишь ближе к утру. Также он рассказал, о том, что у него сильно снизился аппетит. Но несмотря на это певец старается давать себе определенные физические нагрузки, ведь они улучшают его состояние.