Певец из Уфы Андрей Губин в радиоэфире заявил, что хочет умереть

Он рассказал ведущим о том, что живет с постоянными болями и постоянно принимает сильные обезболивающие препараты. Губин поделился тем, что ему трудно засыпать из-за болей, и в сон он может погрузиться лишь ближе к утру. Также он рассказал, о том, что у него сильно снизился аппетит. Но несмотря на это певец старается давать себе определенные физические нагрузки, ведь они улучшают его состояние.