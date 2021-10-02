На выходных в Башкирии ГИБДД проведет массовые проверки на дорогах

На выходных в Башкирии ГИБДД проведет массовые проверки на дорогах
На выходных в Башкирии ГИБДД проведет массовые проверки на дорогах
Вчера, 10:08ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
На дорогах автолюбителей будет ждать максимальное количество сотрудников.

Сегодня, 2 октября и завтра, 3 октября на дорогах Башкирии Госавтоинспекция проведет масштабные профилактические мероприятия. На посты, которые расположатся на дорогах республики будет выведено максимально возможное количество личного состава госинспекции по безопасности дорожного движения. Предупредила об этом жителей пресс-служба регионального ГИБДД.

Особое внимание будет направлено на выявление нетрезвых водителей, не останутся без внимания и другие вероятные правонарушения. В ведомстве уточнили, что рассчитывают на понимание, ведь проверки необходимы для безопасности на дорогах республики.

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