Глава Башкирии сообщил, что «Поезда здоровья» прекратили работу в регионе

Сегодня, глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о завершении работы «Поездов здоровья» в регионе на своей страничке в социальной сети. Отметим, что это не неожиданность, а изначально планируемый срок завершения акции. В социальных сетях Радий Хабиров подвел итоги акции: за время её проведения врачи приняли 75496 пациентов.