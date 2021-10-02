Глава Башкирии сообщил, что «Поезда здоровья» прекратили работу в регионе

Глава Башкирии сообщил, что «Поезда здоровья» прекратили работу в регионе
Глава Башкирии сообщил, что «Поезда здоровья» прекратили работу в регионе
Вчера, 15:47ОбществоИрина ДеревянчукФото: Страница в соцсети Радия Хабирова
Радий Хабиров отчитался об итогах работы программы с апреля по октябрь 2021 года.

Акция «Здоровая республика - здоровый регион» проводила диспансеризацию, диагностику, а также вакцинацию населения. С начала акции «Поезд здоровья» (апрель 2021) специалисты курсировали по 6 направлениям, охватывающим всю Башкирию. Радий Хабиров сегодня, 2 октября на своей странице в соцсети пообещал продолжить работу проекта в следующем году.

Сегодня, глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о завершении работы «Поездов здоровья» в регионе на своей страничке в социальной сети. Отметим, что это не неожиданность, а изначально планируемый срок завершения акции. В социальных сетях Радий Хабиров подвел итоги акции: за время её проведения врачи приняли 75496 пациентов.

Благодаря программе селяне получили возможность бесплатно пройти качественное медобследование. Гражданам предоставлялась возможность пройти флюорографию, кардиограмму и маммографию. Само собой сельчанам в «Поездах здоровья» предлагалось сделать и прививку от коронавируса.

На странице главы Башкирии опубликованы важные цифры. У 3 547 жителей республики был выявлен повышенный сахар, у 4 669 граждан выявили высокий уровень холестерина, у 7381 человек было диагностировано повышенное артериальное давление.

Что касается не показателей лабораторных исследований, а заболеваний. Онкологию выявили у 375 пациентов, сахарный диабет обнаружили у 390 жителей республики, также у 41 жителя республики выявили туберкулез. Более 2,5 тысяч жителей Башкирии после диспансеризации отправились на дополнительные обследования.

Вместо заключения глава Башкирии пожелал жителям региона здоровья и призвал граждан беречь себя.

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