За девять лет население Уфы увеличилось на 99,3 тысячи человек
Сегодня, 12:16ОбществоВиктория Куприянова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Об этом рассказала начальник отдела госстатистики.
Если до 2008 году Башкирия, как и другие регионы России, находились в демографической яме - численность только уфимцев с 1993 по 2007 год сократилось на 52 тысячи 968 человек - то позднее ситуация начала выравниваться. С 2008 года увеличилась рождаемость, например, в 2016 году родилось 18 тысяч 137 детей.
-Всего за девять лет население Уфы увеличилось на 99,3 тысячи человек и составляет 1 млн 131 тысячу человек(по данным за 2017 год), - сообщила Оксана Даянова, начальник отдела статистики Башкирии.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей