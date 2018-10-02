За девять лет население Уфы увеличилось на 99,3 тысячи человек

Если до 2008 году Башкирия, как и другие регионы России, находились в демографической яме - численность только уфимцев с 1993 по 2007 год сократилось на 52 тысячи 968 человек - то позднее ситуация начала выравниваться. С 2008 года увеличилась рождаемость, например, в 2016 году родилось 18 тысяч 137 детей.