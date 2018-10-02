В Уфе большинство браков заключают в возрасте 25-34 лет

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При этом в прошлом году большинство молодых людей вступили в брак повторно.
За последние 15 лет количество ежегодно регистрируемых браков увеличилось с 6234 в 2000 году до 9681 в 2017 году, сообщили в пресс-службе администрации Уфы. Вместе с тем число разводов за аналогичный период уменьшилось на 2,8 процентов.
В 2017 году наибольшее количество мужчин женились в 25-34 года. В 1995 году наибольшее количество зарегистрированных браков приходилось на возраст 18-24 года. Также в прошлом году наибольшее количество женщин вышли замуж в возрасте 25-34 лет. При этом 25 процентов мужчин и 23 процента женщин вступили в брак по второму разу.
В 2000 году на долю рожденных вторым и третьим ребенком у матери приходилось 30,4 процентов от общего количества рожденных детей, то в 2017 году эта доля составила 53,6 процентов.
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