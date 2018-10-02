В Башкирии с 1 января увеличат размер ежемесячного пособия патронатным семьям

Главную цель, которую он преследует, - стимулирование мер социальной поддержки граждан, решивших взять на воспитание приемных детей. Финансовое обеспечение в 2019 году составит 65,8 млн рублей. Средства предусмотрены проектом Закона «О бюджете РБ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Напомним, также сегодня стало известно о том, что с 2019 года в республике многодетные семьи смогут получить по 600 тысяч рублей. Со следующего года право на единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей вместо полагающейся «Газели» получат многодетные семьи, имеющие восемь и более несовершеннолетних детей. Ранее таким правом могли воспользоваться только семьи с десятью и более детьми. Соответствующий законопроект одобрен 2 октября на заседании Президиума республиканского правительства и будет внесен на рассмотрение в Госсобрание- Курултай Башкирии.