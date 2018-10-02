В Башкирии многодетной маме с детьми-инвалидами чиновники отказали в жилье

Салаватский межрайонный суд удовлетворил исковые требования прокурора района о предоставлении 37-летней женщине и ее 5 детям благоустроенного жилого помещения вне очереди, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В суде установили, что семья проживает в бревенчатом доме общей площадью 45 кв.м. В 2017 году двое из ее детей по решению врачебной комиссии были признаны инвалидами в связи с психическим заболеванием тяжелой формы.