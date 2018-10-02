В Башкирии многодетной маме с детьми-инвалидами чиновники отказали в жилье
Сегодня, 11:28ОбществоРустэм Башкирцев
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Для улучшения жилищных условий семьи женщина в 2012 году обращалась в администрацию Салаватского сельсовета и была поставлена на учет, однако в ее праве чиновники отказали.
Салаватский межрайонный суд удовлетворил исковые требования прокурора района о предоставлении 37-летней женщине и ее 5 детям благоустроенного жилого помещения вне очереди, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В суде установили, что семья проживает в бревенчатом доме общей площадью 45 кв.м. В 2017 году двое из ее детей по решению врачебной комиссии были признаны инвалидами в связи с психическим заболеванием тяжелой формы.
За семьей было закреплено право на внеочередное предоставление жилого помещения. В муниципалите в этом праве женщине отказали. Прокурор в связи с этим в судебном порядке потребовал от чиновников исполнить свои обязанности. Суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства в полном объеме.
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