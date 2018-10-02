В Башкирии чаще всего разводятся после пяти лет брака

Сегодня утром, 2 октября, на оперативном совещании в мэрии были озвучены статистические цифры по бракам и разводам в Башкирии.

- Больший процент разводов приходится на браки 5-9 лет. Вторые по популярности – от 1 года до 3 лет. По данным за 2017 год, мужчины по-прежнему не спешат вступать в брак до 25 лет, а женщины чаще всего выходят замуж в период с 18 до 24 лет,- отмечает Оксана Даянова, начальник отдела государственной статистики Уфы.