В Башкирии чаще всего разводятся после пяти лет брака

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Об этом сообщили в отделе государственной статистики.
Сегодня утром, 2 октября, на оперативном совещании в мэрии были озвучены статистические цифры по бракам и разводам в Башкирии.
- Больший процент разводов приходится на браки 5-9 лет. Вторые по популярности – от 1 года до 3 лет. По данным за 2017 год, мужчины по-прежнему не спешат вступать в брак до 25 лет, а женщины чаще всего выходят замуж в период с 18 до 24 лет,- отмечает Оксана Даянова, начальник отдела государственной статистики Уфы.
Напомним, в отделах ЗАГСа Уфы начали действовать комнаты примирения. Как и зачем они работает, Медиакорсеть рассказывала ранее.
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