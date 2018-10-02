Уфимцы активно начали скупать новые iPhone Xs и iPhone Xs Max
Сегодня, 13:57ОбществоРустэм Башкирцев
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Уфа вошла в пятерку городов в ПФО, где активно раскупают смартфоны iPhone Xs и iPhone Xs Max.
По объему продаж Уфа оказалась на третьем месте и заняла 15 процентов от общего числа покупок. Наибольшее количество новых моделей продали в Самаре и Казани.
В ПФО более распространен iPhone Xs Max. Его выбрали 64 процента покупателей.
За несколько дней продаж 67 процентов покупок пришлось на объем памяти 256 Гб, 24 процента выбирают конфигурацию памяти в 64 Гб и, наконец, девять процентов покупателей остановились на 512 Гб.
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