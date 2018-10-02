Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике 2018 года
Сегодня, 17:09Общество
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В нынешнем году Нобелевскую премию по физике получат исследователи Артур Эшкен, Жерар Моуру и Донне Стриклэнд.
Нобелевский комитет на своей страничке в Twitter написал, что лауреатам-2018 вручат премию за их «новаторские изобретения в области лазерной физики». Об этом второго октября информирует газета «Известия».
В текущем году сумма Нобелевской премии будет равна одному миллиону долларов. 50% от этой суммы получит Артур Эшкен, оставшиеся 500 000 долларов разделят между собой Жерар Моуру и Донне Стриклэнд.
Чествование лауреатов пройдет 10 декабря. Вручать премию будет лично король Швеции Карл XVI Густав.
Отметим, что в прошлом году Нобелевскую премию по физике вручили Кипу Торну, Райнеру Вайссу и Барри Баришу. Они сделали открытие во время изучения гравитационных волн.
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