Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике 2018 года

Нобелевский комитет на своей страничке в Twitter написал, что лауреатам-2018 вручат премию за их «новаторские изобретения в области лазерной физики». Об этом второго октября информирует газета «Известия».

В текущем году сумма Нобелевской премии будет равна одному миллиону долларов. 50% от этой суммы получит Артур Эшкен, оставшиеся 500 000 долларов разделят между собой Жерар Моуру и Донне Стриклэнд.

Чествование лауреатов пройдет 10 декабря. Вручать премию будет лично король Швеции Карл XVI Густав.