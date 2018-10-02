СМИ: в России могут ввести нормы потребления электроэнергии

Власти планируют ввести социальную норму потребления электричества для россиян в 300 кВт/ч в месяц, информирует RNS. Оплачивать ее можно будет по базовому тарифу. Людей, которые нажгут света более чем на 300 кВт/ч в месяц, заставят платить за электроэнергию по повышенному тарифу. А тех, кто использует свыше 500 кВт/ч в месяц, обяжут расплачиваться по экономически обоснованному тарифу. Объем электропотребления станут фиксировать на точку подключения, а не на конкретного пользователя, сообщает издание.