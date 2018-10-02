СМИ: в России могут ввести нормы потребления электроэнергии
Минэнерго РФ и Минэкономразвития РФ выступили с инициативой установить для граждан нормы энергопотребления .
Власти планируют ввести социальную норму потребления электричества для россиян в 300 кВт/ч в месяц, информирует RNS. Оплачивать ее можно будет по базовому тарифу. Людей, которые нажгут света более чем на 300 кВт/ч в месяц, заставят платить за электроэнергию по повышенному тарифу. А тех, кто использует свыше 500 кВт/ч в месяц, обяжут расплачиваться по экономически обоснованному тарифу. Объем электропотребления станут фиксировать на точку подключения, а не на конкретного пользователя, сообщает издание.
В рамках проекта правительство хочет предоставить субсидии на оплату электричества населению, нуждающемуся в «социальной поддержке». Одновременно с этим власти намерены сократить число категорий пользователей, которые сейчас приравнены к населению. Речь идет об огороднических товариществах, гаражных кооперативах и прочих потребителях.
В Кабмине рассматривается вопрос о «поэтапном доведении понижающего коэффициента» с 0,7 до 1. Это означает, что сельские жители и хозяева квартир, оборудованных электрическими плитами и электроотоплением, лишатся льгот.