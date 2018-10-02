Опрос: 66% граждан России хранят свои накопления в рублях
Результаты опроса «ВЦИОМ-Спутник» показывают, что более половины россиян предпочитают держать свои сбережения в национальной валюте.
Примечательно, что у более чем трети опрошенных вообще не оказалось накоплений. Об этом пишет RNS.
Об отсутствии у себя сбережений интервьюерам рассказал 31% респондентов. 5% россиян перевели сбережения в доллары, ещё 3% - в евро.
Минувшим летом за ситуацией на валютном рынке следило более половины жителей страны. Сейчас фиксируется угасание интереса населения к данной теме. Несмотря на это нынешней осенью за курсом доллара следит 56% россиян. В начале октября прошлого года таких было 60%.
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» показал, что российское общество в большинстве своем ожидает еще большего падения курса рубля и повышения стоимости доллара. По мнению людей, в ближайшие три месяца американская валюта вырастет в цене до 72 рублей. Россияне полагают, что через год доллар будет стоить уже 75,8 рубля.
Сотрудники «ВЦИОМ-Спутник» проводили свой опрос 21 сентября путем телефонного обзвона. Всего было опрошено 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет.