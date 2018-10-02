Опрос: 66% граждан России хранят свои накопления в рублях

Примечательно, что у более чем трети опрошенных вообще не оказалось накоплений. Об этом пишет RNS.

Об отсутствии у себя сбережений интервьюерам рассказал 31% респондентов. 5% россиян перевели сбережения в доллары, ещё 3% - в евро.

Минувшим летом за ситуацией на валютном рынке следило более половины жителей страны. Сейчас фиксируется угасание интереса населения к данной теме. Несмотря на это нынешней осенью за курсом доллара следит 56% россиян. В начале октября прошлого года таких было 60%.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» показал, что российское общество в большинстве своем ожидает еще большего падения курса рубля и повышения стоимости доллара. По мнению людей, в ближайшие три месяца американская валюта вырастет в цене до 72 рублей. Россияне полагают, что через год доллар будет стоить уже 75,8 рубля.