На тысячу обвиняемых в России приходится один невиновный

Эти сведения приводятся в докладе Правительства о реализации государственных программ, сообщила газета «Известия».

В соответствии с документом, в прошлом году число оправданий увеличилось, но несущественно. Чтобы решение о невиновности принимались чаще, уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова выступила с предложением изменить критерии оценки работы следователей. Она считает, что сейчас для них оправдательное решение является минусом.

Как заявили в Верховном суде, говорить об обвинительном уклоне системы в целом неправильно: около 80% дел просто не доходят до суда. В Министерстве внутренних дел отзываются о системе систему ведомственного процессуального контроля за расследованием преступлений как об эффективной.

В прошлом гоуд по направленным в суд делам на тысячу обвиняемых приходилось 1,05 оправдательных приговоров или прекращений дел по причине того, что преступление либо причастные к нему отсутствовали. Это касается производств, которые вели следователи (СК, МВД, ФСБ). В ситуациях, когда дела велись дознавателями (МВД, ФССП), показатель был еще меньше и составлял 0,35. Эти данные приводятся на страницах правительственного отчета о реализации государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

В документе указывается, что первый показатель является результатом повышения эффективности ведомственного контроля за обоснованностью решений следователей и обнаружения нарушений на этапе предварительного следствия. Количество оправдательных приговоров и прекращений расследований по делам дознавателей обосновывается тем, что была улучшена работа территориальных органов МВД России по соблюдению законности. В обоих случаях в отчете говорится об «обеспечении защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения» со стороны представителей правоохранительных органов.