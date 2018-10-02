На Российскую энергетическую неделю съедутся представители более 70 стран
Сегодня, 15:48Общество
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Со среды по субботу в Москве будет проходить Российская энергетическая неделя (РЭН).
Участие в мероприятии примут свыше 6 000 человек из более чем 70 государств мира. Об этом пишет RNS.
РЭН собираются посетить австрийцы, британцы, немцы, датчане, индонезийцы, итальянцы, киприоты, китайцы, голландцы, корейцы, саудиты, американцы, финны, французы, швейцарцы, японцы, а также жители других государств. Все гости представляют официальные и деловые круги своих стран.
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