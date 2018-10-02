Башкирия потратит 3 миллиарда рублей на поддержку госСМИ

Премьер-министра правительства Башкирии утвердил своим постановлением государственную программу «Развитие средств массовой коммуникации Республики Башкортостан». Программа будет действовать с 1 января следующего 2019 года, развивать коммуникации будут в течение шести лет с 2019 по 2024 годы. Ответственным исполнителем программы названо Агентство по печати и СМИ Башкирии.

Общий объем финансирования программы – 3,2 миллиарда рублей, в том числе 3 миллиарда из бюджета Башкирии, еще 212 миллионов из внебюджетных источников. В год это примерно по 850 миллионов рублей, в том числе по полмиллиарда из республиканского бюджета.

Главным образом, эти деньги будут освоены Агентством печати Башкирии, Академией наук, ТРК «Башкортостан», агентством «Башинформ». Направлены деньги будут на размещение в государственных СМИ информации о работе властей и других официальных новостей – программы на телевидении и радио, статьи в печатных СМИ, в интернете и соцсетях.