Башкирия потратит 3 миллиарда рублей на поддержку госСМИ
Программа развития средств массовой коммуникации рассчитана на шесть лет.
Премьер-министра правительства Башкирии утвердил своим постановлением государственную программу «Развитие средств массовой коммуникации Республики Башкортостан». Программа будет действовать с 1 января следующего 2019 года, развивать коммуникации будут в течение шести лет с 2019 по 2024 годы. Ответственным исполнителем программы названо Агентство по печати и СМИ Башкирии.
Общий объем финансирования программы – 3,2 миллиарда рублей, в том числе 3 миллиарда из бюджета Башкирии, еще 212 миллионов из внебюджетных источников. В год это примерно по 850 миллионов рублей, в том числе по полмиллиарда из республиканского бюджета.
Главным образом, эти деньги будут освоены Агентством печати Башкирии, Академией наук, ТРК «Башкортостан», агентством «Башинформ». Направлены деньги будут на размещение в государственных СМИ информации о работе властей и других официальных новостей – программы на телевидении и радио, статьи в печатных СМИ, в интернете и соцсетях.
В обосновании этой госпрограммы, в частности, сказано, что информирование население о работе властей является важнейшим направлением. А чем лучше население будет проинформировано о том, как работают власти, тем лучше будут приниматься различные управленческие решения. И что важно стимулировать потребность общества в получении подобной информации, чтобы повысить доверие к властям. Что касается работы пиарщиков в госорганах, в госпрограмме написано четко: у них низкий уровень знаний.