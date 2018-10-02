Археологи обнаружили под Каиром гробницу эпохи V династии фараонов

Как написала газета «Известия», об этом стало известно от председателя Высшего совета по вопросам памятников древности Египта Мустафы Вазири.

Отмечается, что гробница сделана из кирпича и известняка. По предварительной информации, хозяином захоронения мог выступать поверенный в делах фараона Ка Ирас, живший в середине правления V династии. Внутри гробницы находилась расколотая статуя из розового гранита.