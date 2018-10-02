Археологи обнаружили под Каиром гробницу эпохи V династии фараонов
Сегодня, 16:23Общество
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Археологи из Чехии нашли крупную гробницу эпохи V династии древнеегипетских фараонов (2504 – 2347 годы до нашей эры) вблизи некрополя Саккара, что под Каиром.
Как написала газета «Известия», об этом стало известно от председателя Высшего совета по вопросам памятников древности Египта Мустафы Вазири.
Отмечается, что гробница сделана из кирпича и известняка. По предварительной информации, хозяином захоронения мог выступать поверенный в делах фараона Ка Ирас, живший в середине правления V династии. Внутри гробницы находилась расколотая статуя из розового гранита.
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