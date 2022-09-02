За посредничество во взятке осудят уфимца, решившего «спасти» мать знакомого от срока

За посредничество во взятке осудят уфимца, решившего «спасти» мать знакомого от срока
За посредничество во взятке осудят уфимца, решившего «спасти» мать знакомого от срока
Вчера, 16:33ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Однако вместо того, чтобы прекратить уголовное преследование своей матери сын «спровоцировал» возбуждение еще одного уголовного дела, уже против своего «благодетеля», сообщили в пресс-службе Следкома 2 сентября.

История с элементами семейной драмы развернулась на глазах у следователей Ленинского межрайонного следственного отдела в городе Уфа. Разворачиваясь у них на глазах семейная история пришла к вполне логичному завершению — в Кировский райсуд передано дело, разумеется с утвержденным обвинительным заключением, против 47-летнего мужчины, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия к обвиняемому с нетривиальной просьбой обратился мужчина, мать которого является одной из фигурантов дела о злоупотреблении должностными полномочиями в Нотариальной палате Башкирии. Он решил, что резонансное уголовное дело еще можно «замять» и попросил у обвиняемого помощи. Тот обратился к еще одному своему знакомому и дело, как им казалось, оставалось за малым — он предложил передать через нескольких посредников «взятку» сотрудникам ФСБ в размере 3,5 млн рублей.

Заботливого сына цена вопроса устроила и указанную сумму он передал, но только факт передачи данной суммы попала в поле зрения оперативников ФСБ, на чем попытки вызволить женщину из-под уголовного преследования были завершены, так самому посреднику понадобилась помощь, однако в этом уголовном деле он придерживался другой тактики, а именно признал вину. Тем временем в отношении других посредников также возбуждены уголовные дела, но уже по факту мошенничества под предлогом посредничества в передаче взятки.

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