Взрывной рост смертельной болезни ожидается в Башкирии

Взрывной рост смертельной болезни ожидается в Башкирии
Взрывной рост смертельной болезни ожидается в Башкирии
Вчера, 15:54ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI

Заболеваемость мышиной лихорадкой в Башкирии выросла в 8,5 раз

Данные статистике по заболеваемости геморрагической лихорадкой озвучила руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак

В республике наблюдается тревожная ситуация с заболеваемостью геморрагической (мышиной) лихорадкой. Об этом сообщает руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак.

Сообщается, что заболеваемость возросла в 8,5 раз. Также, по словам Анны Казак, в настоящий момент на 100 тысяч граждан приходится в среднем 25,5 тысяч заболевших. Отмечается также, что с начала года было зарегистрировано два случая протекания заболевания с летальным исходом.

По оценкам экспертов, в ближайшее время ситуация с заболеваемостью может усугубиться. Причиной тому — наступающая пора сбора урожая у садоводов, а также миграция грызунов с полей в сторону частных домов. В текущем году рост заболеваемости объясняют засушливой погодой в летний период. Примечательно также, что несмотря на проводимые в республике мероприятия по дератизации, численность грызунов увеличивается.

Напомним, ранее резонансный случай произошел в одном из детских лагерей республики. После смены в лагере «Спутник» в городе Салават две девочки вернулись домой с симптомами геморрагической лихорадки. Более того, у одной из несовершеннолетних на фоне заболевания начались проблемы с сердцем и едва не отказала почка.

По словам девочек, те неоднократно видели грызунов на территории детско-оздоровительного учреждения. В руководстве лагеря, в свою очередь, заявили, что территории учреждения на регулярной основе проходят санитарную обработку от грызунов. Несколькими днями ранее стало известно, что лагерь не будут закрывать.

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