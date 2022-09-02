Взрывной рост смертельной болезни ожидается в Башкирии

По оценкам экспертов, в ближайшее время ситуация с заболеваемостью может усугубиться. Причиной тому — наступающая пора сбора урожая у садоводов, а также миграция грызунов с полей в сторону частных домов. В текущем году рост заболеваемости объясняют засушливой погодой в летний период. Примечательно также, что несмотря на проводимые в республике мероприятия по дератизации, численность грызунов увеличивается.