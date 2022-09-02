Врач из Уфы назвала болезни, которые вызывает обычный стресс

О видах стресса и о том, к каким непоправимым последствиям он может привести рассказала известный врач-онколог Гульнур Нигманова.

На своей странице в социальной сети известный уфимский врач онколог, маммолог и хирург Гульнур Нигманова поделилась с аудиторией информацией о том, какими последствиями может быть чреват для человеческого организма стресс, который так или иначе является каждодневным спутником для каждого. Доктор Нигманова уверена, что стресс в жизни современного человека повседневен, при это он бывает разным, существуют как небольшие стрессы, так и острые, бывают они и хроническими. Но и из-за любых стрессов у человека могут появиться те или иные проблемы со здоровьем и даже серьезные заболевания. Первое и особенно важное в преддверии осеннего всплеска сезонных инфекций последствие для организма человека это снижение иммунитета. Человек постоянно находящийся в стрессе будет «цеплять» все возможные инфекции. А ослабленный стрессом иммунитет будет не в силах сопротивляться. Гульнур Нигманова считает, что стрессы вполне могут спровоцировать и боли в животе, так как из-за стресса гибнут полезные бактерии человеческого кишечника, та самая микрофлора, которая в том числе формирует и иммунитет человека. Еще одно последствие стресса для человека о котором говорит доктор Нигманова — это ухудшение работы эндокринной системы человеческого организма, от стресса существенно страдает как щитовидная железа, так и поджелудочная. Стресс провоцирует риск возникновения сахарного диабета. Существуют подтвержденные случаи возникновения этого хронического заболевания, после того как человек пережил острое стрессовое состояние. Также, по словам Нигмановой, от стресса ухудшается состояние кожи. Выпадают волосы, причем вплоть до алопеции и облысения. Ногтевые пластины становятся тонкими и ломкими. В общем влияет стресс и на здоровье и на внешний вид человека. Предупреждает врач-онколог и о том, что из-за стресса страдают сосуды сердца и головного мозга. Вследствие чего может подниматься артериальное давление, мало того, из-за проблем с сердечно-сосудистой системой увеличивается риск инфарктов и инсультов.Гульнур Нигманова

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter