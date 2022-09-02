«В валенках и куртках сидят»: жительница Башкирии ужаснулась условиям в школе в селе

«В валенках и куртках сидят»: жительница Башкирии ужаснулась условиям в школе в селе
«В валенках и куртках сидят»: жительница Башкирии ужаснулась условиям в школе в селе
Вчера, 15:43ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В школе села Асяново Дюртюлинского района зимой ученикам приходится заниматься в куртках и валенках из-за старых деревянных окон.

Жительница села Асяново на сайте электронной приемной органов власти сообщает о школе имени Ш. Бабича, которая, с ее слов, находится в аварийном состоянии. В частности, она обращает внимание на состояние окон, срок службы которых «истек уже давно» — деревянные рамы у окон сгнили, а стекла треснули.

— Опасно мыть родителям, а дети наши сидят около них, в жару их открыть опасно, в холод классы детей в валенках и в куртках сидят, рамы натягивает полиэтилен до весны и вату суем в щели, дети болеют и без ковида ОРВИ постоянно, рассказывает жительница села.

Кроме того, она подчеркивает, что капитальный ремонт в школе не проводился с момента ее открытия в начале 70-х годов и техническое состояние здания МБОУ СОШ им. Ш. Бабича оставляет желать лучшего. Помимо проблем с окнами, по словам женщины, с люстр падали плафоны, к счастью, дети на тот момент находились в столовой и несчастного случая удалось избежать.

Mkset направил письменные запросы в министерство образования Башкирии и администрацию Дюртюлинского района.

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