В Уфе недалеко от скандального «Дома смерти» нашли тело девятиклассника

Отметим, что это не первый случай, когда несовершеннолетние погибают при падении с высоты в этом районе. Так, в мае 2021 года на Комсомольской 163 с высоты 13 этажа упал 14-летний подросток. Прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать смерть несовершеннолетнего.