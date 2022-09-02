В Уфе недалеко от скандального «Дома смерти» нашли тело девятиклассника

Бездыханное тело подростка обнаружили сегодня под окнами жилого дома на Комсомольской. Информацию об этом Mkset подтвердили в пресс-службе Следственного комитета республики.
По предварительной информации, девятиклассник разбился насмерть, упав с высоты. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.
Отметим, что это не первый случай, когда несовершеннолетние погибают при падении с высоты в этом районе. Так, в мае 2021 года на Комсомольской 163 с высоты 13 этажа упал 14-летний подросток. Прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать смерть несовершеннолетнего.
Также в июле 2021 года с высоты 12 этажа упала 13-летняя девочка. Инцидент произошёл на территории скандально известного в Уфе «дома смерти» — подростки проникли на недостроенный объект, который не был должным образом огорожен. Во время игр в скандальном недострое одна из девочек упала с высоты нескольких десятков метров.