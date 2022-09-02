В селе Зубово под Уфой под окнами жилого дома обнаружили 3-летнего ребенка

В селе Зубово под Уфой под окнами жилого дома обнаружили 3-летнего ребенка
В селе Зубово под Уфой под окнами жилого дома обнаружили 3-летнего ребенка
Вчера, 12:03ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Ребенок с травмами госпитализирован в детскую республиканскую больницу, сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС 2 сентября.

Очередной инцидент с падением малолетнего ребенка из окна произошел вчера 1 сентября под Уфой, в поселке Зубово. Несмотря на наступление осени жаркая погода продолжает собирать свою страшную жатву. Так еще один двухлетний малыш выпал из окна на втором этаже жилого дома. К счастью ребенок остался жив, его госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе.

Несмотря на то, что вместе с осенью приходит и похолодание, не теряют своей актуальности рекомендации для родителей о необходимости постоянного присмотра за детьми, которые находятся в помещениях с открытыми окнами, а также о том, что маленькие дети вполне могут самостоятельно открывать окна, которые не оборудованы специальными замками.

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