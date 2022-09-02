В селе Зубово под Уфой под окнами жилого дома обнаружили 3-летнего ребенка

Несмотря на то, что вместе с осенью приходит и похолодание, не теряют своей актуальности рекомендации для родителей о необходимости постоянного присмотра за детьми, которые находятся в помещениях с открытыми окнами, а также о том, что маленькие дети вполне могут самостоятельно открывать окна, которые не оборудованы специальными замками.