В России за сутки выявили 49761 заражение коронавирусом

В России за сутки выявили 49761 заражение коронавирусом
В России за сутки выявили 49761 заражение коронавирусом
Вчера, 14:44ОбществоФото: pixabay.com
За последние 24 часа в РФ выявили 49 761 случай заболевания Covid-19. За день до этого число заражённых составило 46 321, по данным оперштаба.

Как пишет russian.rt.com, за 24 часа скончались 95 человек с диагнозом "ковид". Ранее умерли 92 человека.

Помимо этого, за сутки выздоровели 38 940 человек, ранее - 39 054.

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