В Башкирии власти объяснили причину отказа ветерану боевых действий в льготе

Повторное заявление на сертификат ветеран подал 23 августа, в тот же день филиал МФЦ решил поставить его на учет для предоставления льготы. Список заявителей до 10 сентября направят в Управление по реализации жилищных программ РБ. Он будет утвержден в течение 10 дней, в течение следующих 20 дней управление оформит сертификаты, которые в последующем передадут получателям. Как следует из ответа, процедура может занять до 50 рабочих дней. Таким образом, ветеран получит сертификат примерно через два месяца.