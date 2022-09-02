В Башкирии власти объяснили причину отказа ветерану боевых действий в льготе

В Башкирии власти объяснили причину отказа ветерану боевых действий в льготе
В Башкирии власти объяснили причину отказа ветерану боевых действий в льготе
Вчера, 17:38ОбществоНаталья БалыковаФото: Камиль Мухамедьянов
Такое решение в администрации Абзелиловского района назвали ошибкой и пообещали наказать виновного.

Участнику военного конфликта в Афганистане жителю села Кужаново Галиму Абдулгазину полагается сертификат на 100 тысяч рублей на газификацию дома. Ранее ветеран подал заявление на льготу, однако получил отказ. Тогда права ветерана начал отстаивать его односельчанин юрист Камиль Мухамедьянов.

Ветеран и его защитник
Фото:Камиль Мухамедьянов

Теперь в филиале Республиканского центра социальной поддержке населения по Сибаю назвали это решение ошибкой.

В ответе на запрос Mkset сообщается, что первоначально ветеран подал в филиал МФЦ неполный пакет документов (отсутствовал договор о подключении дома к газопроводу). Вовремя «донести» документ он не успел, поэтому в МФЦ приняли решение об отказе в предоставлении меры соцподдержки.

«Однако решение об отказе в информационной системе сформировалось некорректно, а именно при формировании решения в качестве второй причины отказа специалистом филиала ошибочно была применена часто используемая формулировка отказа: „превышение среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума“», — говорится в разъяснениях центра, отправленных в администрацию Абзелиловского района.

Такая ситуация, считают в соцзащите, возникла из-за высокой загруженности филиала МФЦ в летние месяцы. В настоящее время там решают вопрос о привлечении к ответственности виновных сотрудников.

Повторное заявление на сертификат ветеран подал 23 августа, в тот же день филиал МФЦ решил поставить его на учет для предоставления льготы. Список заявителей до 10 сентября направят в Управление по реализации жилищных программ РБ. Он будет утвержден в течение 10 дней, в течение следующих 20 дней управление оформит сертификаты, которые в последующем передадут получателям. Как следует из ответа, процедура может занять до 50 рабочих дней. Таким образом, ветеран получит сертификат примерно через два месяца.

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