В Башкирии появится новый горнолыжный курорт

— Горнолыжный туризм в Башкирии занимает особую нишу на рынке туристских услуг и является одним из приоритетных направлений развития отрасли благодаря географическим особенностям региона. Например, по итогам новогодних каникул в период с 1 по 9 января 2022 года горнолыжные центры республики приняли почти 95 тыс. туристов. Помимо этого, мы вошли в ТОП-10 лучших курортов России для отдыха на 2022 год, расположившись на четвертой строчке, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.