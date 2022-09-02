В Башкирии детям из закрытой на ремонт школы предложили учиться в коридоре

Родители учеников сообщили, что в столы и стулья разместили в коридоре янаульской школы. По их данным, там собираются вести те предметы, преподавание которых предусматривает деление по подгруппам.

Об этом сообщила мама одной из учениц. Школа № 4, в которой учится ее дочь, сейчас закрыта на ремонт. Поэтому детей временно перевели в другое учебное заведение. «Очень возмутило родителей нашей четвёртой школы, что в коридоре гимназии на четвертом этаже стоят столы и стулья для проведения уроков по подгруппам! У нас что, теперь коридорное образование, как там должны проводить учителя уроки, это нарушение СанПиНа, куда смотрит отдел образования принимая школы к началу учебного года?», — сообщила Марина Ш. По ее мнению, можно было найти другой выход из ситуации, выделив детям классы в других школах. Женщина также пожаловалась, что питьевую воду детям предложили приносить с собой в бутылочках, так как на первый этаж, где стоит фонтанчик, «гостям» запретила приходить администрация. Такое негостеприимство возмутило родителей. Mkset направил запросы в республиканское Минобразования и администрацию Янаульского района с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщалось ранее, в Башкирии как минимум шесть школ не успели закончить ремонт к 1 сентября. В настоящее время республиканская прокуратура проводит надзорное сопровождение освоения бюджетных денег. Всего на ремонт школ в текущем году было выделено более 3 млрд рублей из бюджетов двух уровней. На эти средства власти должны были привести в порядок 80 общеобразовательных учреждений. Прокуроры уже внесли 42 представления в связи с плохой организацией ремонта, претензии вызвало и качество проведенных работ. В результате 26 должностных лиц получили дисциплинарные наказания. 15 должностных лиц были привлечены к административной ответственности.

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