Суд взыскал 115 млн рублей с поставившей Башкирии пиксельные елки «Клирлайт рус»

«Обязать общество с ограниченной ответственностью «Клирлайт рус» исполнить предписание Управления Федеральной антимонопольной службы РБ путем перечисления дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства, – денежных средств в размере 115 567 000 рублей», - говорится в решении суда.
Как сообщалось ранее, в 2019 года ГКУ РБ «Хозяйственное управление» и ООО «Клирлайт Рус» заключили госконтракт поставку новогодних пиксельных елок для восьми муниципалитетов республики. Однако антимонопольщики установили, что договор заключили в обход конкурсных процедур и по завышенной цене.
В декабре 2020 года Башкортостанское УФАС выдала компании предписание устранить нарушение закона о защите конкуренции и перечислить в федеральный бюджет свыше 115,5 млн рублей, полученных из-за нарушения антимонопольного законодательства. Компания его проигнорировала. Контролирующее ведомство обратилось в суд, потребовав обязать компанию исполнить предписание.
«Клирлайт рус» ранее пыталось оспорить решение антимонопольного органа в арбитраже Башкирии, но суд отказался удовлетворить иск. На сторону ФАС встали также Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд и Арбитражный суд Уральского округа
В августе было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при закупке пиксельных елок.