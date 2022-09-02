Стало известно, когда в Башкирии возобновится масочный режим

Стало известно, когда в Башкирии возобновится масочный режим
Стало известно, когда в Башкирии возобновится масочный режим
Вчера, 16:44ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
О введении масочного режима в регионе сообщила руководитель Роспотребнадзора РБ Анна Казак в ходе пресс-конференции ИА Башинформ

Главный санитарный врач республики сообщила, когда на территории республике может быть вновь возобновлен масочный режим.

Так, по словам руководителя ведомства, в настоящий момент нет предпосылок для обязательного ношения масок. Однако в ведомстве всё же рекомендуют не пренебрегать средствами индивидуальной защиты в местах массового скопления людей. Данная рекомендация относится, прежде всего, к сотрудникам медицинской сферы и сферы услуг.

Анна Казак также отмечает, что режим будет только локальным, добавляя, что у граждан есть понимание того, что маска может защитить от заболевания, чему, по её словам, есть немало примеров.

Напомним, ранее ситуацию с повторным введением масочного режима на территории республики Mkset прокомментировали власти республики. Так, в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что сейчас действие ранее введённых антиковдиных мер было приостановлено с учётом эпидемиологической ситуации в республике. Решение же о повторном их введении принимается в ходе заседания оперативного штаба.

Отметим, что ранее в республике на протяжении десяти дней фиксировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, если 18 августа в Башкирии регистрировали порядка 200 случаев заболевания, то к концу месяца эти цифры увеличились вдвое.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы