Стало известно, когда в Башкирии возобновится масочный режим

Главный санитарный врач республики сообщила, когда на территории республике может быть вновь возобновлен масочный режим.
Так, по словам руководителя ведомства, в настоящий момент нет предпосылок для обязательного ношения масок. Однако в ведомстве всё же рекомендуют не пренебрегать средствами индивидуальной защиты в местах массового скопления людей. Данная рекомендация относится, прежде всего, к сотрудникам медицинской сферы и сферы услуг.
Анна Казак также отмечает, что режим будет только локальным, добавляя, что у граждан есть понимание того, что маска может защитить от заболевания, чему, по её словам, есть немало примеров.
Напомним, ранее ситуацию с повторным введением масочного режима на территории республики Mkset прокомментировали власти республики. Так, в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что сейчас действие ранее введённых антиковдиных мер было приостановлено с учётом эпидемиологической ситуации в республике. Решение же о повторном их введении принимается в ходе заседания оперативного штаба.
Отметим, что ранее в республике на протяжении десяти дней фиксировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, если 18 августа в Башкирии регистрировали порядка 200 случаев заболевания, то к концу месяца эти цифры увеличились вдвое.