Школьников из Башкирии заставили учиться в кинотеатре

— Нас раскидали, как второсортную категорию, куда попало побираться. Теперь мой сын мне в упрек ставит: «мама, мы что, в кинотеатре учиться должны, это же стремно?» Почему детям останутся такие воспоминания: они запомнят не родную школу, а какой-то кинотеатр. Я такого школьного детства своему ребенку не хотела. Спасибо нашим чиновникам за то, что не могут решить вопрос несколько лет. Как нас выгнали из трехэтажной школы в Кармаскалах, якобы она аварийная, так новую не строят, — цитируют «Пруфы» слова сельчанки Эльвиры.