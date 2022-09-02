Школьников из Башкирии заставили учиться в кинотеатре

Школьников из Башкирии заставили учиться в кинотеатре
Школьников из Башкирии заставили учиться в кинотеатре
Вчера, 10:21ОбществоВалерия ПанаеваФото: пруфы.рф
Родители и сами ученики недовольны таким решением. Теперь 400 детей вынуждены учиться в неподходящих условиях, сообщает издание «Пруфы»

В селе Кармаскалы Кармаскалинского района Башкирии закрыли старейшую школу № 1, находящуюся в аварийном состоянии. Как пишет издание «Пруфы», из-за этого младшие классы вынуждены учиться в здании детсада и в соседней школе, а старшеклассники и выпускники — в местном кинотеатре «Юбилейный», где нет ни столовой, ни спортзала.

— Нас раскидали, как второсортную категорию, куда попало побираться. Теперь мой сын мне в упрек ставит: «мама, мы что, в кинотеатре учиться должны, это же стремно?» Почему детям останутся такие воспоминания: они запомнят не родную школу, а какой-то кинотеатр. Я такого школьного детства своему ребенку не хотела. Спасибо нашим чиновникам за то, что не могут решить вопрос несколько лет. Как нас выгнали из трехэтажной школы в Кармаскалах, якобы она аварийная, так новую не строят, — цитируют «Пруфы» слова сельчанки Эльвиры.

По словам главы администрации района Альфира Сабирова, трехэтажное здание в 2020 году было признано аварийным и не подлежит восстановлению. Однако жители считают, что это надуманная причина, а школа вполне может принимать учеников.

— Причем, все делается негласно, просто школу назвали аварийной, и все. Но если она аварийная, то почему она вообще не закрыта? Сначала проверка показала, что надо поменять опалубку, физкультурный зал отремонтировать, а сама школа нормальная. Потом стали говорить, что школа стоит на карстовой пустоте и может провалиться под землю. Родители заказывали независимую экспертизу, где говорится, что школа в нормальном состоянии, но никто результаты экспертизы смотреть не стал. Сейчас там нет отопления, сырость, естественно, она разрушается, — сокрушается Алия.

Власти прокомментировали опасения родителей и школьников. Они не скрывают, что детям придется учиться в других зданиях, в том числе в кинотеатре.

— Часть обучающихся школы имени Чугункина начнет новый учебный год в разных зданиях, одно из которых — это второй корпус РДК [в здании находится «Кинозал», бывший кинотеатр «Юбилейный» — прим.ред.] и заканчивая зданием детского сада «Пчелка». Причина сложившейся ситуации известна: аварийное состояние собственного здания школы, — говорится в официальной группе администрации Кармаскалинского района «Вконтакте».

Mkset направил журналистские запросы в администрацию района, в министерство образования Башкирии с целью разобраться в ситуации.

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