Русский свет инженера Яблочкова

Весь XIX век физики познавали электромагнитные силы и давали теоретическое объяснение наблюдаемым явлениям. Под конец века паровых машин инженеры стали думать и предлагать решения, как заставить электромагнитные силы работать на благо человека.
Заставить электричество освещать города и жилища — это была одна из задач, которую пытались решить инженеры-физики. В 1802 году русский физик Василий Петров открыл электрическую дугу и предложил применять её для освещения. В 1806 английский физик Гемфри Дэви представил британскому королевскому обществу свою лампу с электрической дугой. Через два года он предоставил подробное описание дугового электрического разряда между двумя угольными стержнями, который использовался в его лампе. Стоит отметить, что источником света была не электрическая дуга, а раскалённые концы угольных стержней.
Для образования дуги концы угольных стержней, которые использовались в качестве электродов дуговой лампы, нужно было привести в соприкосновение и затем раздвинуть. При сгорании углей дуга удлинялась, свет её становился неровным, мигающим, было слышно своеобразное шипение. В тот момент, когда расстояние между электродами превышало определённую величину, дуга разрывалась. Расстояние между угольными электродами увеличивалось из-за того, что стержни сгорали, причём положительный электрод примерно в два раза быстрее отрицательного. Для восстановления дуги приходилось снова начинать всю процедуру: сблизить электроды до соприкосновения и затем раздвинуть.
Французский физик Жан Бернар Фуко в 1844 году заменил в дуговой лампе электроды из древесного угля на электроды из ретортного угля, что увеличило продолжительность работы лампы. Кроме этого, Жан Фуко оснастил лампу механизмом ручного регулирования длины дуги, что немного упрощало процесс ухода за лампой.
Потом многие инженеры пытались улучшить систему Фуко, но все решения не позволяли пустить их лампы в массовое производство. В 1875 году русский инженер-электротехник Павел Яблочков нашёл простое решение: он расположил два угольных электрода не лицом друг к другу, а параллельно: поставив электроды вертикально и разместив между ними плавкий изолятор — каолин, белую глину.
У Яблочкова в Москве была своя мастерская физических приборов, но она не приносила прибыль, и он перебрался, вместе с идеей, названной позже «свеча Яблочкова», в Париж. В столице Франции он устроился в мастерскую Бреге, доработал свою идею и в 1876 году получил на неё патент. Свеча помещалась в стеклянный шар, а для её зажигания стержни сверху соединялись тонкой угольной нитью. Когда в лампу пускали ток, нить раскалялась, быстро сгорала и между стержнями вспыхивала дуга. Одна электрическая свеча светила два часа.
Свою лампу Яблочков презентовал 15 апреля 1876 года в Лондоне на выставке физических приборов. Его свеча вызвала фурор, европейские газеты пестрели заголовками: «Изобретение русского отставного военного инженера Яблочкова — новая эра в технике!», «Свет приходит к нам с Севера — из России», «Россия — родина электричества». 21 апреля 1876 года Павел Яблочков был избран в действительные члены французского физического общества.
Уже в феврале следующего года на улицах Парижа зажглись свечи Яблочкова. Электрическим светом вместо газовых ламп, в первую очередь, были освещены самые фешенебельные магазины французской столицы, а затем гирлянда из матовых шаров со свечами Яблочкова (на которых была гравировка «русский свет») осветила площадь перед театром Оперы. 15 июня 1877 года свечи Яблочкова начали использоваться для освещения промышленных зон: в Лондоне они давали свет в Вест-Индских доках.
Особенность дуговых ламп — очень горячие и очень яркие — не позволяла их зажигать внутри помещений. Зато для уличного освещения они были в самый раз, особенно после того, как французский инженер Кларио изобрёл систему автоматической замены сгоревших свечей. Именно такие модернизированные свечи Яблочкова стали использоваться для освещения Лувра.
«Из Парижа, — писал в то время Павел Яблочков, — электрическое освещение распространилось по всему миру, дойдя до дворца шаха Персидского и до дворца короля Камбоджи».
8 тысяч свечей Яблочкова в день выпускал завод Бреге. Лампы стали пользоваться ещё большим успехом у публики после того, как Павел Яблочков с помощью специальных добавок в каолин добился более мягкого и приятного глазу излучаемого света.
Для обеспечения равномерного выгорания угольных электродов лампы Яблочкова питались от переменного тока. Павел Яблочков разработал собственный генератор переменного тока, трансформатор переменного тока и запатентовал систему распределения токов с использованием конденсаторов.
После успеха Яблочкова и его ламп на выставке в Париже в 1878 году интерес к электрификации уличного освещения проявили и в России. Павел Яблочков ненадолго возвращается на Родину. В Санкт-Петербурге учреждается акционерная компания «Товарищество электрического освещения и изготовления электрических машин и аппаратов П. Н. Яблочков-изобретатель и Ко», которая начинает создавать осветительные сети в России. Первые свечи Яблочкова в России зажглись 11 октября 1878 года в Кронштадтских казармах. Вслед за ними электрическим светом был освещён Большой театр в Санкт-Петербурге.
В этом же 1878 году свечи Яблочкова перебрались через океан. Уже в декабре магазины Филадельфии, площади Рио-де-Жанейро и Мехико освещались свечами Яблочкова.
«Ничто не распространялось так быстро, как свечи Яблочкова, » — отмечали в журналисты в газетах того времени.
В 1879 году Москва, Киев, Нижний Новгород, Одесса, Харьков, Николаев, Брянск, Архангельск стали освещаться с помощью свечей Яблочкова.
14 апреля 1879 года Павел Яблочков был награждён именной медалью Императорского Русского технического общества. Кроме свечей Яблочкова «Товарищество Яблочков-изобретатель и Ко» выпускало лампы накаливания другого русского изобретателя Александра Лодыгина, которая могла работать сто часов. Лодыгин запатентовал свою лампочку в 1874 году, однако его «Товарищество…» не достигло коммерческого успеха и распалось раньше, чем засияли свечи Яблочкова.
В 1879 году в США Томас Эдисон запатентовал усовершенствование ламп Лодыгина, добавил к ним цоколь и патрон и начал эру массовых ламп накаливания. В 1881 году на Парижской выставке свечи Яблочкова были признаны Международным жюри вне конкурса лучшим способом освещения. Сам Павел Яблочков был награждён Орденом Почётного Легиона. Но, это был уже его закат. Время триумфа свечей Яблочкова прошло. Их место занимали более долговечные и простые в эксплуатации лампы накаливания.
Русский свет, свеча Яблочкова дала старт массовой электрификации городов по всему миру. И эта заслуга Павла Яблочкова перед всем человечеством — неоспорима.