Прокурор Уфы запросила с откосившего от армии хоккеиста Сулейманова штраф в 3 млн

Заседание проходит в Ленинском райсуде Уфы. Прокурор считает, что вина экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» доказана. Ему вменяется ст. 291 ч. 4 п. б «Дача взятки в крупном размере».
Свидетель Самигуллин в суде пояснил, что хоккеист Анвар Сулейманов попросил его об услуге. Прокурор запросила с Сулейманова штраф 3 млн рублей в доход государства, а также попросила учесть в качестве смягчающих обстоятельств явку с повинной, содействие в раскрытие преступления, сотрудничество со следствием.
Адвокат продолжает настаивать, что сотрудник военкомата Воропаев взятку не получал, Самигуллин не отдал деньги, израсходовав на свои нужды и не собирался отдавать Воропаева. Это он показал в суде.
Адвокат считает, что это мошенничество со стороны свидетеля Самигуллина. А со стороны хоккеиста Сулейманова — покушение на дачу взятки. Квалификацию дела она считает неправильной.
Адвокат попросила смягчить наказание Сулейманову и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
Сам Сулейманов отказался от участия в прениях и попросил последнее слово назначить на 5 сентября.