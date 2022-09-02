Прокурор Уфы запросила с откосившего от армии хоккеиста Сулейманова штраф в 3 млн

Свидетель Самигуллин в суде пояснил, что хоккеист Анвар Сулейманов попросил его об услуге. Прокурор запросила с Сулейманова штраф 3 млн рублей в доход государства, а также попросила учесть в качестве смягчающих обстоятельств явку с повинной, содействие в раскрытие преступления, сотрудничество со следствием.