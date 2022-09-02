Попов: Объем выдачи кредитов девелоперам вырос до 1,2 триллиона рублей

За восемь месяцев 2022 года Сбербанк в полтора раза увеличил объем кредитования застройщиков жилья. Объем выдачи кредитов девелоперам в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос до 1,2 триллиона рублей.

Как рассказал в интервью РИА «Новости» зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов, всего за это время в банк поступило 1350 заявок на кредиты от застройщиков. Основной рост спроса на проектное финансирование зафиксирован со второго квартала 2022 года, newsnn.ru. Сегодня банк обеспечивает строительство 46,6 миллиона квадратных метров жилья. На него приходится 55% всех кредитов девелоперам жилой недвижимости, подчеркнул Попов. По прогнозам, в 2022 году Сбербанк заключит более двух тысяч новых кредитных договоров на финансирование жилья на сумму около 2,5 триллиона рублей. Зампредседателя правления Сбербанка отметил, что с апреля в банке наблюдают восстановление спроса со стороны застройщиков с мыслью, что такая ситуация сохранится в дальнейшем. Девелоперы готовят новые проекты не только в «экономе» или «комфорте», но и в классе люкс, где стоимость квадратного метра стартует от двух миллионов рублей. Спрос, по его словам, есть на все варианты. Что касается общего положения дел на рынке недвижимости, то Анатолий Попов прогнозирует, что рост цен на новостройки в России, наблюдавшийся в 2020–2021 годах, сойдет на нет, и стоимость жилья будет зафиксирована на текущем уровне минимум до начала 2023 года. По результатам первой половины года в Сбербанке отметили небольшое, меньше десяти процентов, но снижение стоимости жилья. При этом, по мнению Попова, эта ситуация не может считаться подтверждением обвала рынка жилья. Анатолий Попов также подчеркнул, что ключевая ставка может снижаться и дальше, а это, в свою очередь, поддержит экономику девелоперских проектов, сделав ипотечные кредиты более доступными для населения. При этом с предсказуемыми сложностями столкнулись ряд действующих в России гостиниц, ориентированных на деловой туризм. Их, по мнению Анатолия Попова, могут переформатировать в апартаменты и продать.

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