Лучших эковолонтеров Башкирии отметят на федеральном уровне

Конкурс проводит неправительственный фонд имени В. И. Вернадского. Он призван выявить и поддержать лучшие эковолонтерские отряды, привлечь внимание к успешным примерам молодежных инициатив в сфере охраны окружающей среды. Предусмотрено восемь номинаций: «Помогаем заповедникам», «Эковолонтеры — рекам, озерам и морям», «Волонтеры леса», «Эковолонтеры города», «Мусору — нет!», «Эковзгляд», «Экомолодость» и «Экодело. Детство».
Принять участие в конкурсе могут эковолонтерские отряды федеральных, региональных и муниципальных органов власти, социальных и образовательных учреждений, общественных и коммерческих организаций.
Заявки можно подать до конца декабря, итоги будут подведены в начале 2023 года. Заполнить онлайн-анкету участники могут на сайте фонда, приложив портфолио.
Поддержка волонтеров предусмотрена национальным проектом «Экология», который предполагает, в частности, развитие общественного экологического движения и привлечение к решению проблем подростков и молодежи.