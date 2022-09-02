Глава РЭО Буцаев призвал присоединиться к акции по сбору макулатуры «Миллион Родине»

Возглавляющий Российский экологический оператор (РЭО) Денис Буцаев на форуме «Экосистема. Заповедный край», проходящем на Камчатке, обратился с призывом к молодым людям стать участниками акции «Миллион Родине», в ходе которой пройдет сбор макулатуры по всей России.

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на слова Буцаева, гендиректор РЭО считает это крайне важной работой. Но куда более важно, чтобы молодые люди лично занялись раздельным сбором отходов. Иначе, даже при наличии в России тысячи заводов, результата не будет. Акции решили дать такое название в связи с тем, что еще во времена СССР молодые люди занимались сбором вторсырья в ходе аналогичной акции. Тогда на то, чтобы собрать миллион тонн макулатуры, ушло семь лет. Масштабную акцию, во время которой ее участники будут собирать вторсырье, организаторы проведут с 15 сентября по 15 ноября. В ходе акции РЭО планирует вместе с волонтерами-экологами «Делай!» провести несколько просветительских мероприятий в области экологии и организовать экскурсии на перерабатывающие предприятия в различных российских регионах. По данным Буцаева, вся собранная в ходе акции макулатура обязательно попадает на переработку на профильные заводы. Таковых в РФ сейчас 90 штук. Они работают, например, в таких регионах, как Московская и Нижегородская области, и в ряде субъектов в Сибири. Ежегодно переработке подвергается бумажная упаковка, общий объем которой — примерно четыре миллиона тонн. И макулатуру, которая будет собрана участниками акции, также ждет вторая жизнь. Ее превратят в упаковку для яиц или фруктов, туалетную бумагу, гипсокартон или, не исключено, даже в блокноты. В проекте примут участие учащиеся вузов и ссузов, школ, воспитанники детсадов, муниципальные отделения домов молодежи, предприниматели. Каждому желающему предоставят возможность сдать макулатуру в организации, которые занимаются сбором вторсырья у населения. Когда объем собранного превысит 300 килограммов, макулатуру передадут в пункты акции «Миллион Родине». Более подробная информация на сайте.

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