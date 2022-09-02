ЕК: 13 стран Евросоюза отрезаны от российского газа

На сегодняшний день 13 государств частично или полностью отрезаны от российского газа, по сообщению замглавы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента.

Слова замглавы директората ЕС по энергетике привело издание РИА "Новости", пишет russian.rt.com. Как сообщил представитель Еврокомиссии, есть существенный риск перебоев с поставками, который даже возрастает.

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