ЕК: 13 стран Евросоюза отрезаны от российского газа
ЕК: 13 стран Евросоюза отрезаны от российского газа
Вчера, 14:52ОбществоФото: pixabay.com
На сегодняшний день 13 государств частично или полностью отрезаны от российского газа, по сообщению замглавы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента.
Слова замглавы директората ЕС по энергетике привело издание РИА "Новости", пишет russian.rt.com. Как сообщил представитель Еврокомиссии, есть существенный риск перебоев с поставками, который даже возрастает.
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