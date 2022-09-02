БСК строит в Стерлитамаке ЖК «Прибрежный» для заводчан

«Мы ценим наших сотрудников, стараемся поддерживать, делать их жизнь лучше и проще. Программа повышения благосостояния трудового коллектива — значимая часть социальной политики предприятия. Она получает большой положительный отклик у заводчан, — заявил Давыдов. — Реализация корпоративной жилищной программы имеет, в свою очередь, серьезные перспективы развития. Ведь сотрудники, обеспеченные компанией постоянным жильем, будут больше заинтересованы в работе на нашем предприятии», сказал глава БСК Эдуард Давыдов.
Основной принцип деятельности руководящего аппарата БСК состоит в том, что главная ценность — это люди. Работникам компании можно рассчитывать на жилье, построенное на средства предприятия, и при этом им будет предоставлена рассрочка оплаты на период до 15 лет. Таким образом, многие из заводчан получат квартиры на льготных условиях.
Проектом первой линии предусмотрены: одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, а также студии — общая площадь от 26,6 до 76 квадратных метров. Помещения планируют сдавать работникам БСК в чистовой отделке, то есть они заедут в свои квартиры сразу, как только завершится строительство ЖК.
Общая площадь кластера составит 290 тысяч квадратов, и в него войдет комплекс многоквартирных домов. Проект предусматривает хорошо развитые социальную и транспортную инфраструктуры.
Заводчане поселятся в экологически чистой зоне, так как рядом с ЖК располагаются лесной массив и река Ольховка. В шаговой доступности — детские сады и школы.
Ориентировочный срок сдачи жилья в эксплуатацию — конец 2024 года. В БСК уточнили, что участвовать в программе могут все сотрудники предприятия, однако в приоритете молодой персонал из возрастной категории до 35 лет, подытожил Давыдов.