БСК строит в Стерлитамаке ЖК «Прибрежный» для заводчан

Основной принцип деятельности руководящего аппарата БСК состоит в том, что главная ценность — это люди. Работникам компании можно рассчитывать на жилье, построенное на средства предприятия, и при этом им будет предоставлена рассрочка оплаты на период до 15 лет. Таким образом, многие из заводчан получат квартиры на льготных условиях.