Башкирское Зауралье накрыл смог

Башкирское Зауралье накрыл смог
Башкирское Зауралье накрыл смог
Вчера, 12:41ОбществоНаталья БалыковаФото: ГУ МЧС по Оренбургской области
Смог и дым в регион пришли со стороны Оренбуржья, где горит сухая трава, сообщили в администрации Баймакского района.

Обеспокоенные местных жители спрашивают в соцсетях, почему район накрыл смог.

«Со стороны Сибая Ирандык в дыму. Где горит? Кто в курсе? Может, со стороны Талкаса?», — предполагает Карим Х.

Другие горожане отметили, что запах гари ощущается в Сибае с четверга.

В районной администрации успокаивают, что на их территории пожаров нет.

«По информации Баймакского лесничества, на сегодня на территории Баймакского района возгораний нет. Патрулирование продолжается самолетом АН-2. Задымление связано с пожарами в Оренбургской области», администрация района.

По данным МЧС по Оренбургской области, в настоящее время пожарные продолжают тушить горящую сухую траву между Медногорском и Кувандыком. Кроме того, ландшафтный пожар произошел вблизи послелка Гайнулино в Гайском городском округе. Огнеборцам удается сдерживать распространение пламени. Еще один пожар произошел в экопарке «Качкарский Мар», его удалось ликвидировать.

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