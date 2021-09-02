Жители дома в Башкирии почти три месяца живут без горячей воды

В Стерлитамаке жильцы дома на улице Гоголя, 120 пожаловались на отсутствие горячей. По словам одной из жительницы дома, воды нет с 18 июня. Обращение к органам власти она написала на сайте электронной приёмной.

По словам женщины, в доме вышел из строя теплообменник. Управляющая компания предлагает жильцам заменить его на новый за свой счёт. Замена прибора, как заявила жительница, стоит 350 тысяч рублей в рассрочку на три месяца. Теплообменник был установлен ещё в 1987 году, и до поломки он был в плачевном состоянии, но коммунальные службы игнорировали проблемы с устройством. Людям пришлось поставить водонагреватели в квартирах, но, по словам женщины, проводка в доме также находится в аварийном состоянии, поэтому в любой момент может произойти замыкание. Женщина отмечает, что жильцы исправно платят за содержание дома и капремонт. По её мнению, из этих средств должны выделить деньги на замену теплообменника. — Почему УК не выйдет на Регионального оператора по капремонту и не проведёт замену теплообменника за счёт средств капремонта, ведь есть средства на доме по этой статье. Просим разобраться в правомерности действий УК ТЖХ, обязать устранить аварийную ситуацию, — добавила она.

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