Жители дома в Башкирии почти три месяца живут без горячей воды

Жители дома в Башкирии почти три месяца живут без горячей воды
Жители дома в Башкирии почти три месяца живут без горячей воды
Вчера, 11:12ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
В Стерлитамаке жильцы дома на улице Гоголя, 120 пожаловались на отсутствие горячей. По словам одной из жительницы дома, воды нет с 18 июня. Обращение к органам власти она написала на сайте электронной приёмной.

По словам женщины, в доме вышел из строя теплообменник. Управляющая компания предлагает жильцам заменить его на новый за свой счёт. Замена прибора, как заявила жительница, стоит 350 тысяч рублей в рассрочку на три месяца. Теплообменник был установлен ещё в 1987 году, и до поломки он был в плачевном состоянии, но коммунальные службы игнорировали проблемы с устройством.

Людям пришлось поставить водонагреватели в квартирах, но, по словам женщины, проводка в доме также находится в аварийном состоянии, поэтому в любой момент может произойти замыкание. Женщина отмечает, что жильцы исправно платят за содержание дома и капремонт. По её мнению, из этих средств должны выделить деньги на замену теплообменника.

— Почему УК не выйдет на Регионального оператора по капремонту и не проведёт замену теплообменника за счёт средств капремонта, ведь есть средства на доме по этой статье. Просим разобраться в правомерности действий УК ТЖХ, обязать устранить аварийную ситуацию, — добавила она.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы