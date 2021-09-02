ВЭБ.РФ проинвестирует новый производственно-логистический комплекс в Приморском крае

Первый зампред госкорпорации, член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский подчеркивает, что запуск в работу данного проекта обеспечит городу не менее 500 новых рабочих мест. Также он отмечает, что наличие стремительно развивающейся грузоперевалочной инфраструктуры позволит Приморскому краю стать главным транспортным узлом Северного морского пути. Цехомский также заявил, что привлечение к участию в данном проекте ВЭБ.РФ делает его более востребованным среди инвесткомпаний благодаря выгодным условиям финансирования.