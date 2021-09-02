ВЭБ.РФ проинвестирует новый производственно-логистический комплекс в Приморском крае

Стороны пришли к единому решению, касающемуся запланированной суммы финансирования со стороны кредиторов. Утвержденный объем финансирования составляет 30 миллионов рублей. Как сообщает vostokmedia.com, корпорация ВЭБ.РФ возьмет на себя роль организатора синдиката.
Территорией, на которой будет вестись строительство нового производственно-логистического комплекса, станут земельные участки во Владивостоке, имеющие высокую транспортную доступность.
Первый зампред госкорпорации, член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский подчеркивает, что запуск в работу данного проекта обеспечит городу не менее 500 новых рабочих мест. Также он отмечает, что наличие стремительно развивающейся грузоперевалочной инфраструктуры позволит Приморскому краю стать главным транспортным узлом Северного морского пути. Цехомский также заявил, что привлечение к участию в данном проекте ВЭБ.РФ делает его более востребованным среди инвесткомпаний благодаря выгодным условиям финансирования.
В рамках реализации данного проекта планируется постройка резервуарного парка для размещения запасов горюче-смазочных материалов, а также возведение складского комплекса и универсального причального комплекса. Благодаря наличию последнего станет возможным прием судов с дедвейтом до 25 тысяч тонн, а перевалка нефтепродуктов на таком причале будет достигать 1 миллиона тонн ежегодно. Масштабы оборота генеральных грузов будут составлять не менее 1,6 миллиона тонн ежегодно.