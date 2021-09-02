В Уфе дети не успевают ходить на спортивные секции из-за второй смены в школе

Житель Уфы пожаловался на то, что его ребёнок не успевает посещать спортивные секции из-за второй смены в уфимском лицее № 1. Своё обращение он оставил на сайте электронной приёмной органов власти Башкирии

По его словам, в классе, где учится его ребёнок, есть много детей, занимающихся в спортивных кружках по олимпийским видам спорта. Они показывают неплохие результаты на различных соревнованиях, не только республиканского масштаба, но и всероссийского. Однако из-за второй смены, с 14:00 до 19:30 часов, детям придётся забыть про спорт. Причём, как отметил уфимец, об обучении во второй половине дня школьников предупредили за день до начала учёбы, 31 августа. На возмущения родителей в лицее порекомендовали сменить школу. — Просим помочь с решением вопроса о переводе учёбы начальных классов на 1 смену учёбы. Наши дети, это будущее спорта. А мы хороним его на корню. Спасибо, — заключил мужчина.

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