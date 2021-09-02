В “Роскосмосе” сэкономили 450 миллионов рублей на страховании пусков ракет

В “Роскосмосе” сэкономили 450 миллионов рублей на страховании пусков ракет
В “Роскосмосе” сэкономили 450 миллионов рублей на страховании пусков ракет
2 сентября, 14:53ОбществоФото: pixabay.com
Безаварийность двух прошлых лет позволила организации “Роскосмос” сохранить свыше 450 млн рублей.

По информации iz.ru, за два прошлых года по сравнению с 2018 годом компании удалось достигнуть положительной отметки в экономическом плане, сохранив 450 миллионов с рублей со страхования запусков ракет.

“Роскосмос” заявил, что безаварийность влияет на отношение страховых рынков. В частности, за последние 3 года это значительно снизило стоимость тарифов. Отметим, что сохранить средства также удалось благодаря пакетному страхованию запусков. С конца октября 2018 года организации удалось совершить 64 безаварийных запуска подряд.

Напомним, что в конце весны этого года удалось побить рекорд начала 90-х - 58 безаварийных пусков.

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