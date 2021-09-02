В пять раз увеличилось количество жалоб россиян на расторжение ОСАГО

В пять раз увеличилось количество жалоб россиян на расторжение ОСАГО
В пять раз увеличилось количество жалоб россиян на расторжение ОСАГО
2 сентября, 17:41ОбществоФото: pixabay.com
690 жалоб за последние шесть месяцев этого года поступило от населения в ЦБ РФ из-за аннулирования страховщиками полисов ОСАГО.

По информации iz.ru, за тот же период прошлого поступило всего лишь 140 жалоб в ЦБ. Ключевой причиной называют недобросовестные действия со стороны страховых компаний. Чаще всего договоры расторгались из-за разных сведениях о месте жительства клиента в документах страхователя. В конце апреля регулятор направил письмо о недопустимости необоснованного досрочного расторжения полиса.

Стоит отметить, что с начала лета количество жалоб уменьшилось. В страховых компаниях заявляют, что доля от расторгнутых договоров не превышает 0,7% от общего числа оформленных полисов. Причинами подобных действий называются неправильные сведения о машине или же ее данных. К примеру, неправильно заявленная цель ТС, мощность двигателя и территория преимущественного использования.

По словам директора по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгения Шарапова, рост убытков по ОСАГО в этом году, а также частые проверки документов страховщиками принято называть ключевыми причинами повышения числа жалоб и расторжений.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы