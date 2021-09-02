В пять раз увеличилось количество жалоб россиян на расторжение ОСАГО

690 жалоб за последние шесть месяцев этого года поступило от населения в ЦБ РФ из-за аннулирования страховщиками полисов ОСАГО.

По информации iz.ru, за тот же период прошлого поступило всего лишь 140 жалоб в ЦБ. Ключевой причиной называют недобросовестные действия со стороны страховых компаний. Чаще всего договоры расторгались из-за разных сведениях о месте жительства клиента в документах страхователя. В конце апреля регулятор направил письмо о недопустимости необоснованного досрочного расторжения полиса. Стоит отметить, что с начала лета количество жалоб уменьшилось. В страховых компаниях заявляют, что доля от расторгнутых договоров не превышает 0,7% от общего числа оформленных полисов. Причинами подобных действий называются неправильные сведения о машине или же ее данных. К примеру, неправильно заявленная цель ТС, мощность двигателя и территория преимущественного использования. По словам директора по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгения Шарапова, рост убытков по ОСАГО в этом году, а также частые проверки документов страховщиками принято называть ключевыми причинами повышения числа жалоб и расторжений.

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