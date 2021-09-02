Судебные иски, пожар на Юрактау и мировой рейтинг ВУЗов. Итоги дня в Башкирии

В Уфе запустили светомузыкальный «сухой» фонтан на Советской площади. Как и обещали, в Уфе в срок запустили фонтан на Советской площади. Видео разливающегося фонтана опубликовал на своей странице глава Башкирии Радий Хабиров. Светомузыкальный фонтан является «сухим», то есть у него нет чаши. Благодаря этому люди могут ходить прямо по объекту. Ранее его уже запускали в конце мая, но только в тесовом режиме. Напомним, в Уфе на реконструкцию Советской площади выделили 241,4 миллиона рублей.