Судебные иски, пожар на Юрактау и мировой рейтинг ВУЗов. Итоги дня в Башкирии

Татарский певец Фирдус Тямаев подал в суд два иска на Элвина Грея. Юрист популярного певца из Татарстана Фирдуса Тямаева направил в Вахитовский районный суд Казани и Арбитражный суд Башкирии два иска к башкирскому артисту Радику Юльякшину, известному как Элвин Грей, с целью возместить моральный ущерб и расходы на отмененный концерт в Миякинском районе Башкирии.
Сегодня утром, 2 сентября, в Стерлитамакском районе на северо-восточном склоне горы Юрактау загорелась сухая трава и подлесник. Площадь пожара пока неизвестна, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии. Отмечается, что от огня пошёл сильный дым, однако угрозы населенным пунктам нет. Пожар тушат 41 человек при помощи девяти единиц спецтехники, в том числе привлекли два трактора.
Три ВУЗа Башкирии попали в мировой рейтинг университетов. Стало известно, что Британский журнал Times Higher Education включил в мировой рейтинг университетов БашГУ, УГАТУ и УГНТУ. Так, БашГУ и УГАТУ разместились на 1201+ месте из 1600 возможных. Число 1201+ обуславливается тем, что многие университеты имеют похожие критерии оценки. Что касается УГНТУ, то пока у него нет определенного места в рейтинге, так как данные еще анализируются.
В Уфе запустили светомузыкальный «сухой» фонтан на Советской площади. Как и обещали, в Уфе в срок запустили фонтан на Советской площади. Видео разливающегося фонтана опубликовал на своей странице глава Башкирии Радий Хабиров. Светомузыкальный фонтан является «сухим», то есть у него нет чаши. Благодаря этому люди могут ходить прямо по объекту. Ранее его уже запускали в конце мая, но только в тесовом режиме. Напомним, в Уфе на реконструкцию Советской площади выделили 241,4 миллиона рублей.
Органы опеки временно поместили в Дом малютки 3-летнюю девочку и 11-месячного малыша, которые на прошлой неделе выпали из окна первого этажа. Об этом сообщила сама родительница. Как сообщает редакция программы «Честно говоря», мать находится в шоке и пытается вернуть детей в семью. Известно, что ранее семья не стояла на учете у социальных служб, следовательно, и позиционировалась как благополучная.