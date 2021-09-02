Студента из Таджикистана посмертно наградили за спасение тонущего ребенка в Уфе

Студента из Таджикистана посмертно наградили за спасение тонущего ребенка в Уфе
Студента из Таджикистана посмертно наградили за спасение тонущего ребенка в Уфе
Вчера, 13:35ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Соответствующий приказ утвердил глава госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии Фарит Гумеров.

Погибшего студента первого курса Башкирского аграрного университета Ходжимурод Каландаров посмертно наградят медалью «За доблесть», сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

Парень совершил героический поступок 7 июня 2020 года. Он увидел двух тонущих детей. Со своим другом он спас ребят, но сам выбрать из воды не смог и утонул.

Наградить молодого героя медалью предложил юрист общества «Мигранты» Азамат Тагиров. По его словам, для этого он составил письмо общественников, под которым подписались руководители таджикской и азербайджанской диаспор, общество инвалидов, ветераны боевых действий и верховный муфтий Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.

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