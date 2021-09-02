СМИ сообщили о взаимосвязи Сергея Кошевого с распилом земли в Зеленоградске

В Зеленоградске Калининградской области гектары прибрежных территорий уходят частникам. Вместо парковок строят элитные многоквартирные дома, причем даже в охранной зоне города. По мнению журналистов, это связано с местными властями, в частности с Сергеем Кошевым, занимающим пост главы Зеленоградского городского округа.

На берегу Балтийского моря в Зеленоградске есть ЖК «Резиденция у моря», рядом с которым возводят новый ЖК «Атлантис» в 100 м от моря, пишет tagilcity.ru. Участок, где строят новый жилой комплекс, входил в состав более крупного участка, который разбили на 5 поменьше. Владельцами стали физические лица. Прокуратура попыталась добиться признания сделок незаконными и подала в суд исковое заявление администрации МО «Зеленоградский городской округ». В ходе судебного разбирательства оказалось, что участок продали по цене в размере 15% от его кадастровой стоимости. По признанию суда первой инстанции, договор купли-продажи явился недействительным, а потому суд постановил вернуть участок в распоряжение МО «Зеленоградский городской округ». Но в соответствии с постановлением областного суда это решение отменили. По мнению областного суда, продажа участка по цене 15% от его кадастровой стоимости явилась обоснованной. Новые исковые заявления прокуратура не подавала. По итогам исследования представители СМИ пришли к выводу, что такая ситуация стала возможной лишь благодаря вмешательству администрации округа. Другой вопрос касается участка, сданного в 2015 году в аренду ООО «Рублевка» для организации парковок. Предприятие построило парковку площадью 510 кв. м и, будучи владельцем объекта недвижимости, стала собственником участка почти в гектар. Далее администрация муниципального образования «Зеленоградский район» изменила вид разрешенного использования на «многоэтажная жилая застройка». При этом участок находится в санаторно-курортной зоне. Следовательно, по закону его нельзя передать в частные руки. Ситуация повторилась вновь: прокуратура обратилась в районный суд, который признал эти действия незаконными. Однако суд высшей инстанции снова отменил решение. На этот раз обращение дошло до Верховного суда, но прокуратуре не удалось отбить участок под 9-этажную застройку в охранной зоне Зеленоградска. При этом вопрос с парковками в городе стоит весьма остро. Однако вместо того, чтобы разгружать дороги и создавать дополнительные парковочные места, появляются новые ЖК, еще более усугубляющие положение. Во всем этом интересен тот факт, что единственный учредитель и директор ООО «Рублевка» — Александр Прищ. Он также представляет группу компаний «Балтийский парус», строящую тот самый жилой комплекс «Атлантис» в 100 метрах от моря. При этом 25% «Балтийского паруса» принадлежит Никите Кошевому, сыну главы администрации Зеленоградского городского округа.

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