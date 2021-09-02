Синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре в Башкирии

Синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре в Башкирии
Синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре в Башкирии
Вчера, 09:22ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Температура заметно снизится со 2–3 сентября.

По данным Гидрометцентра России, в сентябре в республике термометр будет показывать средние значения. В Уфе средняя температура воздуха днём будет составлять +17 градусов, а ночью примерно +6 градусов, сообщает «Башинформ».

Также ожидается среднее количество осадков. По словам главы Росгидромета Романа Вильфанда, в этом году переход от лета к осени будет особенно заметен. В первые же дни осени резко похолодает.

Как сообщает Башгидрометцентр, температура воздуха понизится до +18 градусов уже 4 сентября. Сегодня, 2 сентября, еще сохранится тёплая погода. Также прогнозируются небольшие дожди сильные ветры.

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