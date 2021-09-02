Синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре в Башкирии

По данным Гидрометцентра России, в сентябре в республике термометр будет показывать средние значения. В Уфе средняя температура воздуха днём будет составлять +17 градусов, а ночью примерно +6 градусов, сообщает «Башинформ».
Также ожидается среднее количество осадков. По словам главы Росгидромета Романа Вильфанда, в этом году переход от лета к осени будет особенно заметен. В первые же дни осени резко похолодает.
Как сообщает Башгидрометцентр, температура воздуха понизится до +18 градусов уже 4 сентября. Сегодня, 2 сентября, еще сохранится тёплая погода. Также прогнозируются небольшие дожди сильные ветры.