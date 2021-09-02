Сергей Михеев назвал цели популяризаторов Моргенштерна

Сергей Михеев назвал цели популяризаторов Моргенштерна
Сергей Михеев назвал цели популяризаторов Моргенштерна
Вчера, 23:36ОбществоФото: фрагмент видео
Политолог Сергей Михеев высказал свое мнение о том, что журналист Дмитрий Гордон неслучайно проявил интерес к исполнителю Моргенштерну.

Он обратил внимание на то, что во время разговора рэпер неуважительно высказался о матери. Политолог отметил, что людям со своевольным поведением не просто так помогают обрести наибольшую популярность.

Михеев заявил, что Гордон наверняка знает, как влияет Моргенштерн на молодых людей, что через этого человека можно внести “разрушение и разложение российской молодежи”. Он предположил, что возможно поэтому журналист решил добавить популярности исполнителю. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “Народные новости”.

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