Сергей Михеев назвал цели популяризаторов Моргенштерна

Михеев заявил, что Гордон наверняка знает, как влияет Моргенштерн на молодых людей, что через этого человека можно внести “разрушение и разложение российской молодежи”. Он предположил, что возможно поэтому журналист решил добавить популярности исполнителю. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “Народные новости”.