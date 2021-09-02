«Рубин» отказался продавать Самошникова во французский клуб

Футбольный агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника «Рубина» Ильи Самошникова, рассказал, что его клиент имел предложения от клубов из чемпионата Франции, но казанский клуб принял решение не отпускать российского футболиста.
«Французский клуб из лиги 1 проявлял предметный интерес к Илье Самошникову и сделал предложение о трансфере, но «Рубин« отказался отпускать футболиста. Клубы из первой пятерки РПЛ тоже проявляли интерес и делали предложения о трансфере. В конечном итоге приняли решение, что игрок останется в Казани», - приводит слова Моисеева «Советский спорт», ссылаясь на «РБ-Спорт«.
Добавим, что действующее соглашение Ильи с «Рубином» рассчитано до лета 2023 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 2,5 миллиона евро.
Напомним, Самошников перешел в казанский клуб из московского «Торпедо» в январе 2020 года за 50 тысяч евро. С тех пор он провел за команду 39 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.
Вчера, 1 сентября, Илья сыграл свой дебютный матч в составе сборной России. Наша команда в рамках отборочного раунда ЧМ-2022 разошлась миром с Хорватией (0:0).