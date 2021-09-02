«Невозможно записаться»: уфимка пожаловалась на нехватку врачей в детской поликлинике

«Невозможно записаться»: уфимка пожаловалась на нехватку врачей в детской поликлинике
«Невозможно записаться»: уфимка пожаловалась на нехватку врачей в детской поликлинике
Вчера, 12:02ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Жительница Уфы направила обращение в адрес Минздрава Башкирии с жалобой на отсутствие врачей в детской поликлинике № 4 на улице Ферина, 20/1. Женщина попросила принять на работу новых специалистов и дать им достойную зарплату.

В её сообщении на сайте электронной приёмной говорится, что в больницу невозможно записаться даже к педиатру. Из-за этого она не может взять обычную справку в детский сад, а получить лечение для ребёнка тем более.

— Все педиатры либо уволились, либо на больничном. На нашем участке вообще с рождения нет постоянного педиатра. Каждый раз приходится ходить к новому, — негодует женщина.

Также по её словам, больше года её ребёнок не может попасть к узким специалистам, поскольку их либо нет, либо так мало, что запись заполнена на две недели вперёд.

В Минздраве Башкирии проблемы с кадрами отрицают. Как сообщила Mkset пресс-секретарь ведомства Софья Алешина, в уфимской детской поликлинике № 4 приём ведут 8 врачей педиатров на 11 участков. Укомплектованность составляет 100%. Также в министерстве предоставили скриншот сайта для записи пациентов к врачу, где видно, что свободное время для приёма есть в ближайшие дни.

Зеленый цвет обозначает свадебное время для приёма пациентов
Фото:Минздрав РБ

Напомним, ранее стало известно, что в Иглинской ЦРБ начали массово увольняться терапевты. Тогда координатор Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» в РБ Антон Орлов сообщил, что из больницы ушли 13 из 19 медиков. Однако в самой больнице отрицали увольнения врачей.

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