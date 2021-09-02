Минздрав Калининградской области объяснил причину очередей в детские медучреждения

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональный минздрав, причина в том, что много ребят возвращается в детские сады, другие становятся первоклассниками. Кто-то возвращается вместе с родителями с летнего отдыха, начинает посещать спортивные секции, бассейн. И во всех перечисленных инстанциях требуют справки.
Также ведомство сообщило, что выход врачей в отпуск планируется заранее и не может являться причиной очередей. Их участки обслуживают другие врачи. Кроме того, справку можно получить в дополнительных кабинетах, открытых специально для этого.
В медицинские учреждения, где была нехватка персонала, уже удалось найти врачей, желающих там работать. Решены и проблемы с записью на ЭЭГ и МРТ, бывшие в ряде учреждений.